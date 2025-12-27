Буданов шокировал правдой: почему Украина тормозит обмены пленными с Россией

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пояснил, что уменьшение количества обменов военнопленными связано не с отсутствием возможностей, а с принципиальной позицией Украины относительно того, кого должны возвращать из российского плена.

Буданов про обмен пленными

В интервью "Общественному" Буданов заявил, что Украина сознательно не соглашается на обмены "для галочки". По его словам, если бы Киев отказался от требований по наполнению списков, обмен можно было бы провести гораздо быстрее и проще.

Однако Украина настаивает не только на количестве уволенных, но и качестве обменов. Речь идет о людях, находящихся в российских тюрьмах на пожизненных сроках, а также о пленных в критическом состоянии здоровья, для которых промедление может стоить жизни.

Буданов подчеркнул, что сейчас речь идет не об абстрактных категориях, а о конкретных людях — с фамилиями и известными историями. Именно при этих лицах украинская сторона ведет жесткие переговоры, даже если это затягивает процесс.

По словам главы ГУР, Россия часто упирается и категорически отказывается включать определенных пленных в списки на обмен. В таких случаях Украина не соглашается на компромиссы, пытаясь дожать российскую сторону.

Буданов подчеркнул, что обмены остаются одним из ключевых приоритетов для государства, однако они не могут происходить ценой оставления самых тяжелых и уязвимых пленных в российских застенках.

Фактически, по его словам, меньшее количество обменов сегодня — результат борьбы за конкретных людей, а не снижение внимания к теме пленных.

