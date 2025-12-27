Швейцарский миф о безопасности трещит по швам

Швейцария, десятилетиями полагавшаяся на статус нейтрального государства, сегодня не готова к большой войне, в том числе и потенциальному конфликту с Россией. Об этом открыто заявил начальник Вооруженных сил страны Томас Зюссли .

Швейцария не готова к войне с Россией

По его словам, швейцарская армия способна реагировать на диверсии, кибератаки и угрозы со стороны негосударственных групп, однако в случае полномасштабного военного нападения страна окажется в критически уязвимом положении.

Одна из ключевых проблем – отсутствие полного оснащения личного состава. В командовании признают: в случае реальной войны лишь около трети военных будет иметь полный комплект современного снаряжения. Это называют серьезным и тревожным сигналом для обороноспособности государства.

Кроме того, у армии Швейцарии нет достаточных средств для противодействия ударам на расстоянии — ракетным атакам, современной артиллерии и классическим сценариям полномасштабной войны. Фактически страна не готова к боевым действиям высокой интенсивности, которые сейчас являются нормой в современных конфликтах.

На фоне войны России против Украины швейцарские военные все чаще призывают власти ускорить рост оборонных расходов. В настоящее время оборонный бюджет страны составляет около 0,7% ВВП — один из самых низких показателей в Европе.

Швейцария формально начала модернизацию: обновляет артиллерию и наземные системы, а также заменяет устаревшую авиацию американскими истребителями F-35A. Однако эти процессы тормозятся перерасходами бюджета, политической критикой и внутренними спорами.

Несмотря на полномасштабную войну в Украине общественное отношение к армии в Швейцарии почти не изменилось. Значительная часть населения по-прежнему верит, что нейтралитет и географическая удаленность автоматически защитят страну от войны.

При нынешних темпах финансирования и реформ полная боеготовность швейцарской армии возможна не раньше 2050 года. Даже планируемое увеличение оборонных расходов до 1% ВВП к 2032 году не гарантирует быстрого решения проблем.

