Генеральный штаб ВСУ заявил, что высшее политическое руководство России снова распространяет фейковые сообщения об "успехах" армии РФ на фронте, не имеющих никакого подтверждения в реальности.

Ситуация в Гуляйполе и Мирнограде

В частности, информация Кремля о якобы захвате Гуляйполя в Запорожской области и Мирнограда в Донецкой области не соответствует фактам. В Генштабе отмечают, что ситуация в этих районах сложная, но контроль над населенными пунктами сохраняют Силы обороны Украины.

В Гуляйполе оборонительная операция продолжается. Украинские военные ведут активные боевые действия и уничтожают пехотные группы окупантов непосредственно в пределах города. Несмотря на интенсивные атаки, противнику не удалось установить контроль над населенным пунктом.

Оперативная обстановка в Мирнограде тоже остается напряженной. Однако, как отмечают в Генштабе, российские подразделения не смогли реализовать свои планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации. Именно поэтому Кремль по оценке украинского командования все активнее использует информационное оружие вместо реальных военных успехов.

Также выдумкой являются заявления России о контроле над половиной Константиновки в Донецкой области. Силы обороны Украины удерживают оборонные рубежи и уничтожают противника еще на подступах к городу. В частности, 26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма, выдвинувшись колонной в направлении Константиновки. В результате украинские защитники уничтожили два российских танка, оборудованные системами для разминирования, а пехоту противника ликвидировали ударные беспилотники.

В Генштабе напоминают, что подобные фейковые рапорты Россия неоднократно распространялась и раньше. Так, Кремль несколько раз заявлял о якобы взятии Купянска под контроль и "окружение" украинских подразделений. На самом же деле ВСУ освободили ряд населенных пунктов к северу от города, зачистили большую часть Купянска и блокировали остатки российской группировки.

Аналогичная ситуация и с Покровском. Российская пропаганда сообщает о его "захвате" еще с конца сентября прошлого года, однако оборона города длится уже 17 месяцев. Все это время оккупационные войска несут там значительные потери.

В Генштабе подчеркивают: активизация российской лжи совпадает с периодом дипломатических контактов и мирных переговоров. Основная аудитория таких заявлений – иностранные партнеры Украины. В то же время в командовании уверяют, что дезинформация Кремля не повлияет ни на позицию Украины, ни на дальнейшую дипломатическую работу.

Реальным результатом подобных фейковых заявлений, по оценке ВСУ, остаются лишь значительные потери российской армии — ежедневно не менее тысячи убитых и раненых военных.

Вооруженные Силы Украины призывают граждан пользоваться только проверенными источниками информации и не поддаваться информационным провокациям российской пропаганды.

