Сырский рассказал о боях в Гуляйполе и захвате врагом одного из командных пунктов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский прокомментировал видео, обнародованное российской стороной, на котором враг заявляет о захвате контрольно-наблюдательного пункта одного из украинских подразделений в Гуляйполе Запорожской области.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

На кадрах демонстрировали оставленные личные вещи военных, символику и технику. По словам Сырского, одна из бригад территориальной обороны не выдержала давления противника на Гуляйпольском направлении и начала отходить. Об этом главком сказал в интервью 24 каналу.

Речь идет о 102-й бригаде ТрО, которая постепенно оставляла позиции. По словам главнокомандующего, для стабилизации ситуации командование оперативно перебросило туда штурмовые подразделения, которые вели бои и восстанавливали контроль над ранее оставленными участками.

"В настоящее время там уже фактически месяц враг не имеет никаких преимуществ. Каждый день пытается атаковать и проводят атаки, но все-таки терпит огромные потери на этом направлении. Поэтому боевые действия там продолжаются", — заявил Сырский.

В то же время, он признал, что действия командования одного из батальонов можно было организовать иначе. Ведь в помощь подразделению уже продвигались силы 5-й штурмовой бригады.

"Они фактически дошли в двух улицах от этого командного пункта. Произошло то, что произошло. Назначено соответствующее расследование, которое проводит Военная служба правопорядка", — рассказал Сырский.

По его словам, командир этого батальона получил приказ организовать круговую оборону, а также уничтожить материальные носители и предметы, которые могли содержать ценную или конфиденциальную информацию. Сырский считает, что подразделение имело для этого достаточно времени, а силы противника на тот момент были ограничены.

"Но, несмотря на то, что это подразделение отошло, 225-й штурмовой полк держит оборону в Гуляйполе. Командиры там трезво оценивают обстановку, проводят активные штурмовые действия. Конечно, когда отходят подразделения ТРО, это негативно влияет на устойчивость обороны. Но мы принимаем соответствующие меры, усиливаем это направление", — добавил Сырский.

Как сообщал портал "Комментарии", Генеральный штаб ВСУ заявил, что высшее политическое руководство России снова распространяет фейковые сообщения об "успехах" армии РФ на фронте, не имеющих никакого подтверждения в реальности. В частности, информация Кремля о якобы захвате Гуляйполя в Запорожской области и Мирнограда в Донецкой области не соответствует действительности. В Генштабе отмечают, что ситуация в этих районах сложная, но контроль над населенными пунктами сохраняют Силы обороны Украины.