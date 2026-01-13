Сирський розкрив шокуючі цифри: скільки ракет і "Шахедів" випустила Росія по Україні

Російські терористичні війська, починаючи з 24 лютого 2022 року, запустили по території України понад 13 тисяч ракет та 142 тисячі дронів різних типів. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив головнокомандувач генерал Олександр Сирський.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

"Противник вдається до масованих ракетно-авіаційних ударів по нашому тилу – цілеспрямовано б’є по енергетичних об’єктах, використовуючи морози як додатковий інструмент тиску і терору проти цивільного населення України", — зазначив Сирський.

За його словами, протягом грудня 2025 року та на початку січня 2026 року ворог завдав по території України шість масованих ракетно-дронових ударів. Так, у ніч на 13 січня російський агресор атакував об'єкти нашої енергетики, інші інфраструктурні та цивільні об'єкти 25 ракетами і 293 ударними БпЛА.

"Починаючи з 24.02.2022, кількість застосованих армією РФ ракет сягнула понад 13,3 тисячі одиниць, ударних дронів – понад 142,3 тисячі одиниць", — додав Сирський.

Він також зазначив, що у цьому контексті першочерговою потребою є зміцнення повітряного щита – отримання зенітних ракетних комплексів та боєприпасів.

