logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Сирський розкрив шокуючі цифри: скільки ракет і "Шахедів" випустила Росія по Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Сирський розкрив шокуючі цифри: скільки ракет і "Шахедів" випустила Росія по Україні

Противник вдається до масованих ракетно-авіаційних ударів по нашому тилу – цілеспрямовано б’є по енергетичних об’єктах, зауважив головком

13 січня 2026, 14:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські терористичні війська, починаючи з 24 лютого 2022 року, запустили по території України понад 13 тисяч ракет та 142 тисячі дронів різних типів. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив головнокомандувач генерал Олександр Сирський.

Сирський розкрив шокуючі цифри: скільки ракет і "Шахедів" випустила Росія по Україні

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

"Противник вдається до масованих ракетно-авіаційних ударів по нашому тилу – цілеспрямовано б’є по енергетичних об’єктах, використовуючи морози як додатковий інструмент тиску і терору проти цивільного населення України", — зазначив Сирський.

За його словами, протягом грудня 2025 року та на початку січня 2026 року ворог завдав по території України шість масованих ракетно-дронових ударів. Так, у ніч на 13 січня російський агресор атакував об'єкти нашої енергетики, інші інфраструктурні та цивільні об'єкти 25 ракетами і 293 ударними БпЛА.

"Починаючи з 24.02.2022, кількість застосованих армією РФ ракет сягнула понад 13,3 тисячі одиниць, ударних дронів – понад 142,3 тисячі одиниць", — додав Сирський.

Він також зазначив, що у цьому контексті першочерговою потребою є зміцнення повітряного щита – отримання зенітних ракетних комплексів та боєприпасів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував відео, оприлюднене російською стороною, на якому ворог заявляє про захоплення контрольно-спостережного пункту одного з українських підрозділів у Гуляйполі Запорізької області. 

Також видання "Коментарі" повідомляло – вийшовши до якого міста Путін збирався закінчити війну: Олександр Сирський зробив заяву.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33743
Теги:

Новини

Всі новини