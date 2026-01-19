logo

Сколько россиян Путин планирует бросить на войну против Украины в 2026 году: ответ Сырского
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько россиян Путин планирует бросить на войну против Украины в 2026 году: ответ Сырского

Более 20 млн у них – мобилизационный потенциал, 4,5 млн – подготовленный ресурс, который враг непосредственно может привлечь для пополнения своих частей

19 января 2026, 07:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В текущем году Кремль намерен сформировать не менее 11 дивизий. Враг планирует призвать 409 000 человек. Такое предположение в интервью "Левому берегу" высказал главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский.

Сколько россиян Путин планирует бросить на войну против Украины в 2026 году: ответ Сырского

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком предположил, что страна-агрессор будет продолжать те планы и задачи, которые не были выполнены в прошлом году.

Генерал признал, что Россия имеет гораздо больший человеческий потенциал.

"Мы знаем, что более 20 млн у них – мобилизационный потенциал, 4,5 млн – подготовленный ресурс, который враг непосредственно может привлечь для пополнения своих частей. А это конечно дает ему преимущество в комплектовании", – поделился Сырский.

В то же время он отметил, что несмотря на то, что враг выполнил свои мобилизационные планы более чем на 100% в 2025 году и привлек для комплектования войск различного рода 406 000 личного состава, ВСУ удалось почти полгода держать численность врага на уровне 711 тысяч личного состава.

"Он не смог ее увеличить, несмотря на выполнение всех этих планов, потому что уровень потерь врага был намного больше – примерно 419 тыс. личного состава", — поделился данными Главнокомандующий ВСУ.

Генерал добавил, что враг планировал сформировать 14 дивизий, но удалось создать не более половины и то частично. Сырский отметил, что ресурсы России ушли на восполнение потерь.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские террористические войска, начиная с 24 февраля 2022 года, запустили по территории Украины более 13 тысяч ракет и 142 тысяч дронов разных типов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил главнокомандующий генерал Александр Сырский.




