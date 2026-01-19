Путин определил приоритетное направление на фронте: Сырский сделал заявление

Оперативная обстановка в Покровском направлении остается одной из самых сложных на фронте. В районе агломерации Покровск-Мирноград продолжается интенсивное и изнурительное противостояние, во время которого ежесуточно фиксируется около полусотни боевых столкновений. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По его словам, российские войска существенно наращивают давление, активно подтягивают резервы в Покровск и пытаются обнаружить уязвимые участки в украинской обороне.

Противник применяет разные тактики – от спорадических массированных штурмов до скрытого продвижения малыми пехотными группами. В таких условиях, подчеркнул Сырский, эффективная организация обороны нуждается в полной осведомленности командования, гибких решений и точном расчете.

Особое внимание на совещании было уделено сохранению жизни личного состава и поддержанию боевых способностей подразделений. По результатам докладов определены приоритетные задачи для командиров, держащих оборону в этом направлении. Среди ключевых акцентов – повышение устойчивости обороны, непрерывность логистики, эффективность огневого поражения и слаженное взаимодействие между всеми уровнями управления.

Отдельные распоряжения касались усиления поддержки украинских воинов, в частности, за счет беспилотной составляющей.

Несмотря на сложность ситуации, украинские защитники продолжают удерживать позиции. Их профессионализм, выдержка и боевой опыт, по словам Сырского, не позволяют российским кафиров реализовать планы прорыва к западным рубежам Донецкой области.

