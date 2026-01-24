ВСУ изменяют правила современной войны: Сырский заинтриговал заявлением об изменениях на фронте

Вооруженные силы Украины кардинально изменяют подход к поражению враждебных целей, отказываясь от массированного огня по площадям в пользу точечных ударов дешевыми и эффективными средствами. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил во время выступления на Стратегическом диалоге в рамках заседания Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По его словам, война в Украине давно вышла за пределы регионального конфликта и стала местом, где формируется будущее глобальной безопасности. События под Покровском, Купянском или акватории Черного моря уже сегодня влияют на доктрины и практики евроатлантических армий.

Сырский подчеркнул, что лицо современной войны стремительно меняется, а старые догмы все чаще оказываются неэффективными. Украинская армия делает ставку на технологии и децентрализацию, адаптируясь быстрее, чем успевают описать военные учебники.

"Мы меняем философию поражения: вместо массированного огня – точечное уничтожение. Стоимость дрона – около 500 долларов, а уничтоженной цели – миллионы", – подчеркнул он.

Отдельно главнокомандующий обратил внимание на роль радиоэлектронной борьбы. Без преимущества или хотя бы паритета в РЭБ высокотехнологичное вооружение быстро теряет ценность. По его словам, ВСУ научились создавать "купол РЭБ" для защиты техники и окопный РЭБ для пехоты.

Благодаря технологизации и новым подходам в прошлом году украинским военным удалось снизить общие потери на 13%. В то же время Сырский предостерег: Россия делает ставку на усталость Запада и истощение человеческих ресурсов Украины. В ответ ВСУ призывают партнеров не к символической поддержке, а к предоставлению инструментов для быстрой и силовой остановки агрессора.

