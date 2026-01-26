Враг давит: Сырский рассказал о новой тактике россиян на фронте

Российские оккупационные войска продолжают интенсивное давление в Покровском и Очеретинском направлениях, сосредотачивая там основные наступательные усилия. Противник активно применяет тактику продвижения малыми группами пехоты, пытаясь прорвать украинскую оборону и истощить силы обороны. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский в соцсетях по итогам работы непосредственно в районе боевых действий.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По его словам, оперативная обстановка на этих участках фронта остается сложной и динамичной.

Только за прошедшую неделю на Покровском и Очеретинском направлениях произошло около 400 боевых столкновений. Агрессор не предотвращает попытки прорыва, усиливает давление и подтягивает дополнительные резервы, пытаясь сохранить темп наступательных действий.

Сырский отметил, что вместе с командирами подразделений подробно анализирует ход сражений и принимает решения непосредственно на местах. Тактика малых пехотных групп требует от украинских военных постоянного мониторинга поля боя, слаженной координации между подразделениями и быстрых, гибких тактических решений. Ключевой задачей остается своевременное выявление таких групп, их сдерживание и уничтожение.

Особое внимание командование уделяет усилению подразделений беспилотных систем. Речь идет, прежде всего, об активном применении ударных дронов для поражения живой силы противника, а также о развитии логистики с привлечением роботизированных комплексов. По словам главкома, это позволяет наносить врагу максимальные потери, уничтожать его резервы и постепенно снижать наступательный потенциал российских войск.

Читайте на портале "Комментарии" — ВСУ меняют правила современной войны: Сырский заинтриговал заявлением об изменениях на фронте.



