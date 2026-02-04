logo

Война с Россией Украинский ответ «Шахедам»: что теперь создаст проблемы оккупантам
Украинский ответ «Шахедам»: что теперь создаст проблемы оккупантам

Сырский заявил о росте эффективности дронов-перехватчиков и усилении «малой ПВО» в прифронтовых регионах

4 февраля 2026, 15:41
Автор:
Кравцев Сергей

Украинские средства борьбы с вражескими беспилотниками, созданные отечественными производителями, продемонстрировали высокую результативность в прошлом месяце. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, подводя итоги анализа противодействия российским дронам-камикадзе.

Украинский ответ «Шахедам»: что теперь создаст проблемы оккупантам

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По словам генерала, в январе был зафиксирован заметный рост эффективности уничтожения "Шахедов" с помощью разных типов дронов-перехватчиков. Особенно хорошо себя показали именно украинские разработки, которые все активнее используются в системе противовоздушной обороны.

Александр Сырский подчеркнул, что наблюдается положительная динамика в формировании новых дивизионов дронов-перехватчиков. Параллельно продолжается подготовка дополнительных экипажей: уже сотни команд находящихся под контролем Воздушных сил беспилотников привлечены к выполнению боевых задач. Отдельное внимание уделяется усилению защиты от дронов в ключевых административных центрах прифронтовых областей.

Главнокомандующий подчеркнул, что так называемая "малая ПВО" сегодня является одним из наиболее динамичных и технологически сложных направлений современной войны. В этой сфере, по его словам, критически важны скорость принятия решений, гибкость и нестандартные подходы.

В то же время, Сырский отметил, что дальнейший прогресс зависит от темпов работы украинских и европейских производителей, а также от стабильности и объемов поставки необходимой техники со стороны западных партнеров. Именно соединение собственных технологий и международной поддержки должно стать ключом к усилению защиты украинского неба.

Читайте на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продолжают интенсивное давление на Покровском и Очеретинском направлениях, сосредотачивая там основные наступательные усилия. Противник активно применяет тактику продвижения малыми группами пехоты, пытаясь прорвать украинскую оборону и истощить силы обороны. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский в соцсетях по итогам работы непосредственно в районе боевых действий.




Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid0E5jqvt6qbFma4WHNxkgqHjgvf3FMkpiukKp4bZijamhh6kvvk6avNBm1W87Dr5kwl
