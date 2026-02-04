Украинский ответ «Шахедам»: что теперь создаст проблемы оккупантам

Украинские средства борьбы с вражескими беспилотниками, созданные отечественными производителями, продемонстрировали высокую результативность в прошлом месяце. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, подводя итоги анализа противодействия российским дронам-камикадзе.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По словам генерала, в январе был зафиксирован заметный рост эффективности уничтожения "Шахедов" с помощью разных типов дронов-перехватчиков. Особенно хорошо себя показали именно украинские разработки, которые все активнее используются в системе противовоздушной обороны.

Александр Сырский подчеркнул, что наблюдается положительная динамика в формировании новых дивизионов дронов-перехватчиков. Параллельно продолжается подготовка дополнительных экипажей: уже сотни команд находящихся под контролем Воздушных сил беспилотников привлечены к выполнению боевых задач. Отдельное внимание уделяется усилению защиты от дронов в ключевых административных центрах прифронтовых областей.

Главнокомандующий подчеркнул, что так называемая "малая ПВО" сегодня является одним из наиболее динамичных и технологически сложных направлений современной войны. В этой сфере, по его словам, критически важны скорость принятия решений, гибкость и нестандартные подходы.

В то же время, Сырский отметил, что дальнейший прогресс зависит от темпов работы украинских и европейских производителей, а также от стабильности и объемов поставки необходимой техники со стороны западных партнеров. Именно соединение собственных технологий и международной поддержки должно стать ключом к усилению защиты украинского неба.

