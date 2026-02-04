Простих рішень не буде: у Зеленського жорстко висловилися про мобілізацію

У питанні мобілізації Україна сьогодні не має простих або швидких рішень, адже на четвертому році повномасштабної війни дедалі складніше забезпечувати фронт необхідною кількістю особового складу. Про це в публічному інтерв’ю на майданчику "Нової країни" заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Коментуючи ситуацію на передовій та проблему неукомплектованості підрозділів, він наголосив, що поточні темпи поповнення не завжди дозволяють досягти тієї чисельності військ, яка потрібна для швидкого здобуття оперативної переваги й її подальшої реалізації на стратегічному рівні.

За словами Паліси, значне виснаження піхотних частин існувало ще в той період, коли він сам командував бригадою.

Водночас представник ОП звернув увагу на позитивні зрушення останніх місяців.

За його оцінкою, за сім місяців вдалося створити умови, які дозволяють хоча б частково зменшити навантаження на піхоту. Якщо нинішня динаміка збережеться, вже за чотири–п’ять місяців це має суттєво полегшити роботу підрозділів тактичного та оперативного рівнів і зняти низку проблем, що заважають ефективним діям на полі бою.

Окремо Паліса згадав про необхідність подолання фрагментації фронту, коли частини однієї бригади вимушені воювати на різних напрямках. На його думку, вирівнювання ситуації з особовим складом дозволить поступово усунути такі дисбаланси.

Говорячи про мобілізацію, заступник керівника ОП визнав провал її інформаційного супроводу та підкреслив, що в умовах тривалої війни не існує "срібних куль". Він навів приклади проблем із мобілізацією у США під час війни у В’єтнамі та в Ізраїлі під час конфлікту в Секторі Гази.

На переконання Паліси, ключовою умовою успіху є суспільна єдність і усвідомлення того, що захист держави – спільна відповідальність, адже "ніхто, крім нас, цього не зробить".

Читайте також на порталі "Коментарі" — українська відповідь "Шахедам": що тепер створить проблеми окупантам.



