Теперь мобилизованных военных будут ждать еще одно испытание: Сырский раскрыл подробности
Теперь мобилизованных военных будут ждать еще одно испытание: Сырский раскрыл подробности

Мобилизованные военные будут сдавать экзамен

6 февраля 2026, 07:33
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Для мобилизованных военнослужащих, недавно прибывших из учебных центров, вводят комплексный экзамен. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Теперь мобилизованных военных будут ждать еще одно испытание: Сырский раскрыл подробности

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком отметил, такой экзамен позволит выявить пробелы в навыках мобилизованного и дообучить его перед выполнением боевых задач.

Кроме того, будет введена система автоматизации сбора и анализа отзывов, сказал главком. Это позволит реагировать на изменение социально-бытовых условий в учебной части.

"Тестируем предоставление отзывов в электронном формате через ИКС "Дельта". Первыми за это взялись Десантно-штурмовые войска, которые остаются флагманом по вопросам подготовки в украинской армии", – добавил Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ поставил задачу усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки как в учебных центрах, так и в бригадах, говорится в сообщении.

