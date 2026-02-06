Теперь мобилизованных военных будут ждать еще одно испытание: Сырский раскрыл подробности

Рубрики
Для мобилизованных военнослужащих, недавно прибывших из учебных центров, вводят комплексный экзамен. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Главком отметил, такой экзамен позволит выявить пробелы в навыках мобилизованного и дообучить его перед выполнением боевых задач.
Кроме того, будет введена система автоматизации сбора и анализа отзывов, сказал главком. Это позволит реагировать на изменение социально-бытовых условий в учебной части.
Главнокомандующий ВСУ поставил задачу усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки как в учебных центрах, так и в бригадах, говорится в сообщении.
Также издание "Комментарии" сообщало – Кабинет Министров принял решение, позволяющее предприятиям, производящим и восстанавливающим трансформаторное оборудование для энергетического сектора, бронировать всех военнообязанных работников.