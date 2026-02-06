Теперь мобилизованных военных будут ждать еще одно испытание: Сырский раскрыл подробности

Для мобилизованных военнослужащих, недавно прибывших из учебных центров, вводят комплексный экзамен. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком отметил, такой экзамен позволит выявить пробелы в навыках мобилизованного и дообучить его перед выполнением боевых задач.

Кроме того, будет введена система автоматизации сбора и анализа отзывов, сказал главком. Это позволит реагировать на изменение социально-бытовых условий в учебной части.

"Тестируем предоставление отзывов в электронном формате через ИКС "Дельта". Первыми за это взялись Десантно-штурмовые войска, которые остаются флагманом по вопросам подготовки в украинской армии", – добавил Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ поставил задачу усилить контроль за состоянием учебных центров и качеством подготовки как в учебных центрах, так и в бригадах, говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — в вопросе мобилизации у Украины сегодня нет простых или быстрых решений, ведь на четвертом году полномасштабной войны все сложнее обеспечивать фронт необходимым количеством личного состава. Об этом в публичном интервью на площадке "Новой страны" заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кабинет Министров принял решение, позволяющее предприятиям, производящим и восстанавливающим трансформаторное оборудование для энергетического сектора, бронировать всех военнообязанных работников.



