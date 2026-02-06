Сколько наступательных операций проведено ВСУ в 2025 году: Сырский раскрыл детали

В течение 2025 года украинские защитники провели три наступательных операции, две – на территории России. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком проинформировал, что были проведены наступательные операции в Курской и Белгородской областях РФ.

"Третья операция состоялась на Добропольском направлении. Эти действия сорвали планы противника по захвату Донецкой области и созданию так называемых буферных зон", — рассказал Сырский.

В то же время, говорит Сырский, ситуация на фронте остается сложной. Противник продолжает наступательные действия на всей протяженности линии боевого столкновения с разной интенсивностью. Активная линия фронта составляет около 1200 км.

"За последние полгода численность группировки противника остается примерно на одном уровне – 711–712 тысяч человек вместе с оперативным резервом", – рассказал главком.

По словам Сырского, на отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении.

"Их цель – удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед. Такая тактика дает результат. В январе противник не достиг никаких существенных оперативных успехов", — добавил он.

Читайте на портале "Комментарии" — для мобилизованных военнослужащих, недавно прибывших из учебных центров, вводят комплексный экзамен. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Главком отметил, что такой экзамен позволит выявить пробелы в навыках мобилизованного и доучить его перед выполнением боевых задач. Кроме того, будет введена система автоматизации сбора и анализа отзывов, сказал главком. Это позволит реагировать на изменение социально-бытовых условий в учебной части.



