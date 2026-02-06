Сколько наступательных операций проведено ВСУ в 2025 году: Сырский раскрыл детали

Рубрики
Кравцев Сергей
В течение 2025 года украинские защитники провели три наступательных операции, две – на территории России. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Главком проинформировал, что были проведены наступательные операции в Курской и Белгородской областях РФ.
В то же время, говорит Сырский, ситуация на фронте остается сложной. Противник продолжает наступательные действия на всей протяженности линии боевого столкновения с разной интенсивностью. Активная линия фронта составляет около 1200 км.
По словам Сырского, на отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении.
Главком отметил, что такой экзамен позволит выявить пробелы в навыках мобилизованного и доучить его перед выполнением боевых задач. Кроме того, будет введена система автоматизации сбора и анализа отзывов, сказал главком. Это позволит реагировать на изменение социально-бытовых условий в учебной части.