Протяжність лінії фронту вражає: Сирський розповів, де наступає ворог

Російські окупаційні війська наступають по всій лінії фронту з різною інтенсивністю. Активна зона сягає 1200 км, а кіл-зона – 15-20 км вглиб. Про це під час спілкування з представниками медіа розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

"Ситуація на фронті залишається складною. Противник продовжує наступальні дії на всій протяжності лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю. Активна лінія фронту становить близько 1200 км", — розповів Сирський.

За його словами, продовжує зростати глибина бойових порядків.

"Розвиток безпілотних систем призводить до того, що бойові порядки розширюються не по фронту, а вглиб кіл-зони та вже сягають 15-20 кілометрів", — зазначив головком.

Він також розповів, що у Силах оборони України триває нарощування та вдосконалення сил безпілотних систем як окремого роду військ. Усі ураження цілей проходять обов’язкову верифікацію.

За словами головкома, у складі штурмових полків вводяться додаткові батальйони безпілотних систем. Загальна кількість дронів зростає у штурмових частинах і механізованих бригадах.

У кожному лінійному батальйоні діє рота безпілотних систем, у кожній бригаді — батальйон.

Також триває модернізація структур Сил територіальної оборони з урахуванням специфіки комплектування.

"У кожній бригаді ТРО вводяться два батальйони безпілотних систем. Зокрема, у перших чотирьох бригадах ТРО створено три піхотні батальйони та два батальйони БПЛА, що суттєво підвищує їхні бойові можливості", — пояснив Сирський.

