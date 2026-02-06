Протяжність лінії фронту вражає: Сирський розповів, де наступає ворог

Рубрики
Кравцев Сергей
Російські окупаційні війська наступають по всій лінії фронту з різною інтенсивністю. Активна зона сягає 1200 км, а кіл-зона – 15-20 км вглиб. Про це під час спілкування з представниками медіа розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел
За його словами, продовжує зростати глибина бойових порядків.
Він також розповів, що у Силах оборони України триває нарощування та вдосконалення сил безпілотних систем як окремого роду військ. Усі ураження цілей проходять обов’язкову верифікацію.
За словами головкома, у складі штурмових полків вводяться додаткові батальйони безпілотних систем. Загальна кількість дронів зростає у штурмових частинах і механізованих бригадах.
У кожному лінійному батальйоні діє рота безпілотних систем, у кожній бригаді — батальйон.
Також триває модернізація структур Сил територіальної оборони з урахуванням специфіки комплектування.
