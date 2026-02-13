В США подтвердили неожиданные контратаки ВСУ: детали

Украинские силы проводят локальные контратаки в районе административной границы Днепропетровской и Запорожской областей, используя проблемы со связью в российских войсках. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 12 февраля, подтверждают удары российских войск по украинским позициям восточнее реки Гайчур, в частности в районе Доброполья и Варваровки к северо-западу от Гуляйполя. Это свидетельствует о том, что украинские подразделения удерживали эти позиции и теперь проводят ограниченные контратаки, чтобы восстановить связь между отдельными опорными пунктами на линии фронта.

В ISW отмечают, что российские силы ранее могли обходить украинские позиции во время диверсионных проникновений, создавая иллюзию более масштабного продвижения. Однако текущие действия ВСУ носят локальный и тактический характер, а не являются полномасштабным контрнаступлением, как утверждали некоторые российские военные блогеры.

Одной из ключевых причин успеха украинских действий стали проблемы с коммуникациями у российской армии. По информации источников в НАТО, ограничения доступа российских подразделений к спутниковой системе Starlink, принадлежащей компании SpaceX, серьезно снизили эффективность управления войсками.

Дополнительным фактором стало ограничение использования мессенджера Telegram, который активно применялся российскими подразделениями для координации. Российские источники признают, что сочетание этих факторов существенно ухудшило систему управления и передачи приказов на передовой.

По оценке аналитиков, украинское командование использует этот момент для проведения точечных операций, направленных на восстановление контроля и ослабление российских позиций в стратегически важном районе.

