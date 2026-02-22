Для Путина наступило решающее время: Кремль столкнулся с серьезными проблемами из-за войны

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Для российского диктатора Владимира Путина этот год может оказаться определяющим. Продолжение войны против Украины превратилось для него в экзистенциальный вопрос, от которого зависит не только стратегия Кремля, но и его собственное политическое будущее. Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Игорь Романенко в эфире "Radio NV" заявил, что Путин оказался в своеобразной ловушке, когда завершение войны может поставить под угрозу его власть, но ее продолжение все больше истощает ресурсы страны.
Генерал заявил, что уже с декабря прошлого года военное пополнение уменьшается в РФ по сравнению с уровнем потерь, а экономическое и финансовое давление на Россию растет.
Романенко также обратил внимание на понижение темпов продвижения российских войск в Украине. В то же время Силы обороны за последние недели вернули под контроль около 300 квадратных километров территории. По его мнению, это свидетельствует об ухудшении стратегического положения Путина и России.
По мнению военного, такое изменение на войне в Украине заставит Путина перейти к реальным мирным переговорам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе объяснили, как Путин может уйти из Украины.
Также "Комментарии" писали, что в Москве заявили о массированной атаке беспилотников.