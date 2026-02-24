Путин послал новый сигнал по поводу войны РФ против Украины: что стоит за заявлениями Кремля

Российский диктатор Владимир Путин использовал 23 февраля ("день защитника отечества") не только для торжеств, но и для формирования нового общественного сигнала о войне против Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), аналитики которого видят в риторике Кремля подготовку к возможным ограниченным мобилизационным мерам.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет Институт изучения войны, во время церемонии награждения Путин отметил "огромную ответственность" российских военных перед народом и государством. По оценке ISW, повторяющиеся акценты на ответственности и патриотизме это попытка постепенно нормализовать идею новых жертв и подготовить общество к дополнительным призывам резервистов.

"Путин, вероятно, отдает себе отчет во внутреннем недовольстве, которое могут вызвать такие принудительные резервные призывы, и пытается превентивно заручиться большей поддержкой населения, нормализуя концепцию жертвы и ответственности, прежде чем он инициирует такие призывы", — говорится в отчете ISW.

Аналитики считают, что речь идет не о немедленной массовой мобилизации, а о поэтапных, ограниченных призывах, позволяющих пополнять армию РФ без резкого социального взрыва. Такая стратегия позволяет постепенно адаптировать общественное мнение к длительной войне.

Показательным стало и появление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который 23 февраля выступил в военной форме, хотя не является военнослужащим. Медведев заявил, что России "нужна победа", но признал, что "цена победы имеет значение". По мнению аналитиков ISW, это сигнал о готовности Кремля открыто говорить о потерях, одновременно пытаясь продемонстрировать "заботу" о мобилизованных.

Однако реальная тактика российской армии, базирующаяся на изнурительных штурмах с большими потерями, свидетельствует об отсутствии существенных изменений в подходах. Институт изучения войны приходит к выводу, что заявления Путина и Медведева 23 февраля могут являться частью более широкой информационной кампании по подготовке населения к длительной войне и новым человеческим ресурсам для фронта. Таким образом, Кремль стремится заранее "социализировать" идею потерь и мобилизации, чтобы уменьшить риски внутренней нестабильности.

