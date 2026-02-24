Чи закінчиться війна у 2026 році: які шанси на мир та головні передумови

2026 рік став п’ятим роком повномасштабної війни Росії проти України. На тлі затяжних бойових дій і складних дипломатичних контактів дедалі частіше звучить запитання, чи можливе закінчення війни вже цього року? Українські політики та історики оцінюють перспективи стримано, адже без реальних гарантій безпеки мир залишатиметься примарним.

Чи закінчиться війна у 2026 році. Фото з відкритих джерел

Народний депутат та історик Володимир В'ятрович підкреслює, що 24 лютого лише річниця одного з етапів війни, адже російська агресія проти України триває з 2014 року. За його словами, переговори, які відбуваються нині, поки не демонструють відчутних результатів.

За його словами, "головною ціллю цих переговорів є самі переговори", адже українська дипломатія намагається зберегти стратегічний контакт з США на чолі з Трампом. Водночас В’ятрович не бачить передумов для закінчення війни у 2026 році, оскільки ключовим фактором залишається позиція Володимира Путіна, який не демонструє готовності до реального компромісу.

"Швидше за все, війна і буде тривати протягом 2026 року. І очевидно, що нам українцям треба бути до того готовими", — прогнозує В'ятрович.

Схожої думки дотримується народний депутат від партії "Батьківщина" Іван Крулько. Він нагадує, що війна триває вже 12 років і є одним із найдовших збройних конфліктів у Європі. На його переконання, навіть можливе перемир’я не означатиме сталого миру без системних гарантій безпеки.

За словами Крулька ключовими умовами для закінчення війни є потужні Збройні сили України та міжнародні гарантії безпеки, насамперед від країн НАТО і США. Як пояснює нардеп, без них існує ризик повторного вторгнення Росії в Україну. За його словами, питання гарантій безпеки залишається центральними щодо мирних переговорів для закінчення війни.

"Ці гарантії треба, щоб Україна змогла вступити в усі оборонні союзи світу, наростити свої збройні сили, техніку тощо. Щоб в результаті жоден агресор навіть потенційний не подумав нападати на країну", — вказує нардеп.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Британії заявили про сигнал для закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали про єдину умову, яка стане кроком до реальних переговорів для закінчення війни.