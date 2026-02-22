Єдина умова, яка стане кроком до реальних переговорів для закінчення війни

Реальні переговори про закінчення війни в Україні можливі лише після повного припинення вогню. Таку позицію висловив політичний оглядач Віталій Портников, наголосивши, що будь-які дипломатичні зустрічі без встановлення тиші на фронті залишаються лише політичним жестом з боку РФ та показують неготовність Путіна закінчити війну.

Віталій Портников, що Путін не хоче переговорів. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в етері "Еспресо" прокоментував інформацію про готовність Росії розглядати Швейцарію як нейтральний майданчик для переговорів між Україною, США та РФ. За словами Портникова, сам факт зміни локації чи повернення до формату зустрічей у Женеві не означає готовності Кремля до компромісів.

Оглядач звернув увагу на роль російської делегації та повернення до переговорного процесу Володимира Мединського. На його думку, це спроба перевести дискусію у політичну площину та створити ілюзію активного діалогу. При цьому Портников вважає, Мединський не здатен ухвалювати ключові рішення. Як наслідок політичний оглядач вважає, що усі переговори це вистава РФ для Трампа.

"Той факт, що туди повернувся Мединський означає, що вони почали спекуляції на політичному треку. Мединський не просто там присутній, а проводить зустрічі з Умєровим та Арахамією. Тобто, пудрить мізки не тільки американцям, а й українцям. Це його головна задача, він досвідчений маніпулятор і до ухвалення рішень він не має жодного відношення. Поки не буде жодного припинення вогню, всі ці переговори не є подією, на яку варто звертати увагу. Виключно спостерігати як за політичною виставою", — пояснив Портников.

