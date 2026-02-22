Единственное условие, которое станет шагом к реальным переговорам для окончания войны

Реальные переговоры для окончания войны в Украине возможны только после полного прекращения огня. Такую позицию выразил политический обозреватель Виталий Портников, отметив, что любые дипломатические встречи без установления тишины на фронте остаются лишь политическим жестом со стороны РФ и показывают неготовность Путина окончить войну.

Виталий Портников, что Путин не желает переговоров. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" прокомментировал информацию о готовности России рассматривать Швейцарию как нейтральную площадку для переговоров между Украиной, США и РФ. По словам Портникова, сам факт смены локации или возвращения к формату встреч в Женеве не означает готовности Кремля к компромиссам.

Обозреватель обратил внимание на роль российской делегации и возвращение в переговорный процесс Владимира Мединского. По его мнению, это попытка перевести дискуссию в политическую плоскость и создать иллюзию активного диалога. При этом Портников считает, что Мединский не способен принимать ключевые решения. Как следствие, политический обозреватель считает, что все переговоры это спектакль РФ для Трампа.

"Тот факт, что туда вернулся Мединский, означает, что они начали спекуляции на политическом треке. Мединский не просто там присутствует, а проводит встречи с Умеровым и Арахамией. То есть пудрит мозги не только американцам, но и украинцам. Это его главная задача, он опытный манипулятор и к принятию решений не имеет никакого отношения. Пока не будет прекращения огня, все эти переговоры не являются событием, на которое стоит обращать внимание. Исключительно наблюдать как за политическим спектаклем", — объяснил Портников.

