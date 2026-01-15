До чого насправді готується Путін: Портников назвав головні плани Кремля

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Росія не демонструє жодних ознак готовності до завершення війни або реальних переговорів про припинення вогню у 2026 році. Кремль продовжує готуватися до нових сценаріїв анексії українських територій. Про це заявив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, аналізуючи останні події на фронті та дії російського керівництва.
Портников про плани Путіна. Фото з відкритих джерел
Віталій Портников у відео на своєму Youtube-каналі розповів, що ключовою ціллю Москви на найближчий час мав стати Куп’янськ. Саме це місто, де нещодавно знову підняли український прапор над будівлею міськради, Росія планувала використати для відновлення окупаційної адміністрації.
За його словами, далі Москва б діяла за вже знайомим сценарієм. Кремль розглядав би можливість проведення чергового псевдореферендуму щодо створення так званої "Харківської держави" з подальшим входженням до складу РФ.
Політичний оглядач вважає, що росіян з часів СРСР, Російської імперії та Московського царства привчили, що розширення країни важливіше за рівень життя людей.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі назвали нові цілі війни. Які українські території хоче отримати Москва.
Також "Коментарі" писали, що очільник МЗС РФ Лавров озвучив умови Кремля для переговорів.