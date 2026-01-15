До чого насправді готується Путін: Портников назвав головні плани Кремля

Росія не демонструє жодних ознак готовності до завершення війни або реальних переговорів про припинення вогню у 2026 році. Кремль продовжує готуватися до нових сценаріїв анексії українських територій. Про це заявив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, аналізуючи останні події на фронті та дії російського керівництва.

Портников про плани Путіна. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников у відео на своєму Youtube-каналі розповів, що ключовою ціллю Москви на найближчий час мав стати Куп’янськ. Саме це місто, де нещодавно знову підняли український прапор над будівлею міськради, Росія планувала використати для відновлення окупаційної адміністрації.

За його словами, далі Москва б діяла за вже знайомим сценарієм. Кремль розглядав би можливість проведення чергового псевдореферендуму щодо створення так званої "Харківської держави" з подальшим входженням до складу РФ.

"Це і є логіка путінської війни на виснаження. Не тільки його варварські удари по мирних містах України, не тільки бажання заморозити українців і позбавити їх енергетичної інфраструктури… але й проведення нових референдумів і анексія нових регіонів, і, звісно ж, нові суб'єкти федерації в Російській Конституції", — пояснює Портников.

Політичний оглядач вважає, що росіян з часів СРСР, Російської імперії та Московського царства привчили, що розширення країни важливіше за рівень життя людей.

"З рештою Путін перейшов до того, для чого завжди існувала російська держава. Не для того, щоб люди добре жили, не для того, щоб вони мали якісь перспективи, а для того, щоб завойовувати нові території, виганяти звідси сусідів, оселятися на їхні місця і перетворювати всю цю територію на багно", — додає Портников.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі назвали нові цілі війни. Які українські території хоче отримати Москва.

Також "Коментарі" писали, що очільник МЗС РФ Лавров озвучив умови Кремля для переговорів.