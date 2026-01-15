К чему действительно готовится Путин: Портников назвал главные планы Кремля

Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к завершению войны или реальных переговоров о прекращении огня в 2026 году. Кремль продолжает готовиться к новым сценариям аннексии украинских территорий. Об этом заявил украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, анализируя последние события на фронте и действия российского руководства.

Портников о планах Путина. Фото из открытых источников

Виталий Портников в видео на своем Youtube-канале рассказал, что ключевой целью Москвы на ближайшее время должен стать Купянск. Именно этот город, где недавно снова подняли украинское знамя над зданием горсовета, Россия планировала использовать для восстановления оккупационной администрации.

По его словам, далее Москва действовала бы по уже знакомому сценарию. Кремль рассматривал бы возможность проведения очередного псевдореферендума по созданию так называемого "Харьковского государства" с последующим вхождением в состав РФ.

"Это и есть логика путинской войны на истощение. Не только его варварские удары по мирным городам Украины, не только желание заморозить украинцев и лишить их энергетической инфраструктуры… но и проведение новых референдумов и аннексия новых регионов, и, конечно же, новые субъекты федерации в Российской Конституции", — сказал Портников.

Политический обозреватель считает, что россиян со времен СССР, Российской империи и Московского царства приучили, что расширение страны важнее уровня жизни людей.

"В конце концов Путин перешел к тому, для чего всегда существовало российское государство. Не для того, чтобы люди хорошо жили, не для того, чтобы у них были какие-то перспективы, а для того, чтобы завоевывать новые территории, выгонять отсюда соседей, поселяться на их места и превращать всю эту территорию в грязь", — добавляет Портников.

