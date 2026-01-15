У Кремлі назвали нові цілі війни: які українські території хоче отримати Москва

Росія публічно сигналізує про значно ширші територіальні претензії у війні проти України, ніж ті, що обговорюються в мирних ініціативах за участю США. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який проаналізував заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

14 січня Лавров заявив, що будь-яке майбутнє врегулювання війни РФ проти України має стосуватися "долі людей, які проживають у Криму, Новоросії та Донбасі". Аналітики ISW наголошують, що термін "Новоросія" є вигаданою кремлівською конструкцією, яку Москва використовує для обґрунтування претензій не лише на тимчасово окуповані території, а й на інші регіони України.

За оцінкою ISW, під "Новоросією" російська влада має на увазі не тільки Крим і чотири незаконно частково окуповані області, а й Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області. Кремлівські чиновники роками називають Одесу "російським містом" і відкрито говорять про її включення до складу РФ.

"Згадка Лаврова про Новоросію 14 січня не є новою вимогою, але є ще одним доказом того, що вимоги Росії більші, ніж ті, що були викладені в початковому плані з 28 пунктів", — пишуть аналітики Інститут вивчення війни.

У звіті вказується, що запропонований США мирний план передбачав визнання російської окупації Криму, Луганської та Донецької областей, а також частин Запорізької й Херсонської областей, вимагаючи від Росії поступитися окупованими територіями за межами цих п’яти регіонів, зокрема в Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях

У ISW вважають, що риторика Лаврова є спробою заздалегідь підвищити ставки напередодні можливих контактів між представниками США та Володимиром Путіним. Як підсумовує Інститут вивчення війни, стратегічна мета Кремля залишається незмінною і полягає у максимальному територіальному захопленні України, а не в компромісному завершені війни.

