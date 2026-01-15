logo_ukra

Війна з Росією "Генерал Мороз" став на заваді РФ: що сталося з наступом росіян
НОВИНИ

"Генерал Мороз" став на заваді РФ: що сталося з наступом росіян

Російський наступ в Україні сповільнився наприкінці 2025 року через зиму та проблеми з тактикою.

15 січня 2026, 08:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Наступ російських військ в Україні помітно сповільнився наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026-го. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), де ключовими причинами називають погіршення зимових погодних умов і зміну тактичних пріоритетів російського командування.

"Генерал Мороз" став на заваді РФ: що сталося з наступом росіян

Росія сповільнила наступ в Україні через мороз. Фото з відкритих джерел

Аналітики ISW фіксують різке зменшення темпів просування РФ через погодні умови. Якщо між 1 та 17 грудня російські сили змогли розширити контроль на понад 276 кв. км, то в другій половині місяця цей показник знизився до 89 кв. км, а на початку січня нового року впав до менш ніж 74 кв. км. 

Як показує графік, семиденна лінія російських територіальних здобутків досягла піку на початку грудня, після чого стабільно знижувалася.

”Генерал Мороз” став на заваді РФ: що сталося з наступом росіян - фото 2

Графік просування росіян

В ISW зазначають, що восени та на початку зими Росія частково скористалася несприятливою погодою, яка обмежувала ефективність українських безпілотників. Проте зі зниженням температури, у гру вступив "Генерал Мороз", і ці умови перестали бути сталими й почали працювати проти самих російських підрозділів.

Особливо вразливим виявився новий наступальний підхід РФ, що значною мірою спирається на піхотні штурми та глибокі проникнення без належного забезпечення. В умовах морозу, снігу та проблем з логістикою такі операції стають дедалі менш ефективними.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що наприкінці 2025 року російські війська могли форсувати атаки, намагаючись виконати внутрішні "планові показники" до кінця року. З настанням нового року цей фактор втратив актуальність, що також вплинуло на зниження інтенсивності бойових дій.

Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-january-14-2026/
