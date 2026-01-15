"Генерал Мороз" помешал РФ: что произошло с наступлением россиян

Наступление российских войск в Украине заметно замедлилось в конце декабря 2025 и начале января 2026-го. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), где ключевые причины называют ухудшение зимних погодных условий и изменение тактических приоритетов российского командования.

Аналитики ISW фиксируют резкое уменьшение темпов продвижения РФ из-за погодных условий. Если между 1 и 17 декабря российские силы смогли расширить контроль более чем на 276 кв. км, то во второй половине месяца этот показатель снизился до 89 кв. км, а в начале января нового года упал до менее 74 кв. км.

Как показывает график, семидневная линия российских территориальных достижений достигла пика в начале декабря, после чего стабильно снижалась.

В ISW отмечают, что осенью и в начале зимы Россия частично воспользовалась неблагоприятной погодой, которая ограничивала эффективность украинских беспилотников. Однако с понижением температуры в игру вступил "Генерал Мороз", и эти условия перестали быть постоянными и начали работать против самих российских подразделений.

Особенно уязвимым оказался новый наступательный подход РФ, в значительной степени опирающийся на пехотные штурмы и глубокие проникновения без надлежащего обеспечения. В условиях мороза, снега и проблем с логистикой такие операции становятся все менее эффективными.

Кроме того, аналитики Института изучения войны считают, что в конце 2025 года российские войска могли форсировать атаки, пытаясь выполнить внутренние "плановые показатели" до конца года. С наступлением нового года этот фактор утратил актуальность, что также повлияло на снижение интенсивности боевых действий.

