Україна отримає "суперрадар" НАТО від Іспанії: що він може (ФОТО)

Іспанія передасть Україні сучасний тактичний радар дальньої дії Lanza LTR-25, який здатний суттєво зміцнити систему протиповітряної оборони. Відповідну угоду схвалила Рада міністрів Іспанії, дозволивши укласти контракт на виробництво, постачання та логістичну підтримку комплексу. Орієнтовна вартість проєкту становить 37 млн євро, а дія угоди триватиме до кінця 2026 року.

Радар Lanza LTR-25 отримає Україна. Фото: Indra

В уряді Іспанії повідомили, що рішення передати радар Lanza LTR-25 ухвалене в межах союзницьких зусиль із підтримки України та спрямоване на посилення її зенітних і оборонних можливостей. Йдеться не лише про постачання обладнання, а й про повний супровід, необхідний для його ефективного використання.

LTR-25 — це сучасний тривимірний радар великої дальності, розроблений іспанською компанією Indra. Станція здатна виявляти та супроводжувати літаки, крилаті ракети, безпілотники й інші повітряні цілі на відстані до 460 кілометрів, зберігаючи ефективність навіть в умовах активних радіоелектронних перешкод.

Радар Lanza LTR-25. Фото: Indra

Важливою особливістю радара є наявність системи автоматичного розпізнавання "свій-чужий" (IFF/SSR), що дозволяє ідентифікувати об’єкти в повітрі шляхом обміну сигналами з транспондерами. На відміну від двокоординатних станцій, 3D-радар визначає не лише відстань і напрямок, а й висоту цілі, забезпечуючи точніше прогнозування траєкторії польоту.

РЛС LTR-25. Фото: Indra

LTR-25 є мобільним комплексом, який може транспортуватися автомобільним, залізничним, морським або повітряним транспортом і швидко розгортатися на новій позиції. Радар легко інтегрується в мережі управління ППО союзників. Системи Lanza вже використовуються на п’яти континентах і перебувають на озброєнні низки країн НАТО, зокрема Великої Британії та Італії.

