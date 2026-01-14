Украина получит "суперрадар" НАТО от Испании: что он может (ФОТО)

Испания передаст Украине современный тактический радар дальнего действия Lanza LTR-25, способный существенно укрепить систему противовоздушной обороны. Соответствующее соглашение одобрил Совет министров Испании, разрешив заключить контракт на производство, снабжение и логистическую поддержку комплекса. Ориентировочная стоимость проекта составляет 37 млн. евро, а действие соглашения продлится до конца 2026 года.

Радар Lanza LTR-25 получит Украина. Фото: Indra

В правительстве Испании сообщили, что решение передать радар Lanza LTR-25 было принято в рамках союзнических усилий по поддержке Украины и направлено на усиление ее зенитных и оборонных возможностей. Речь идет не только о поставках оборудования, но и о полном сопровождении, необходимом для его эффективного использования.

LTR-25 – это современный трехмерный радар большой дальности, разработанный испанской компанией Indra. Станция способна обнаруживать и сопровождать самолеты, крылатые ракеты, беспилотники и другие воздушные цели на расстоянии до 460 км, сохраняя эффективность даже в условиях активных радиоэлектронных помех.

Радар Lanza LTR-25. Фото: Indra

Важной особенностью радара является наличие системы автоматического распознавания "свой-чужой" (IFF/SSR), позволяющей идентифицировать объекты в воздухе посредством обмена сигналами с транспондерами. В отличие от двухкоординатных станций, 3D-радар определяет не только расстояние и направление, но и высоту цели, обеспечивая более точное прогнозирование траектории полета.

РЛС LTR-25. Фото: Indra

LTR-25 представляет собой мобильный комплекс, который может транспортироваться автомобильным, железнодорожным, морским или воздушным транспортом и быстро разворачиваться на новой позиции. Радар легко интегрируется в сети управления ПВО союзников. Системы Lanza уже используются на пяти континентах и находятся на вооружении ряда стран НАТО, включая Великобританию и Италию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАТО переместило радар Lanza LTR-25 поближе к Украине для слежения за Крымом.