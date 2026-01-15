В Кремле назвали новые цели войны: какие украинские территории хочет получить Москва

Россия публично сигнализирует о более широких территориальных претензиях в войне против Украины, чем обсуждаемых в мирных инициативах с участием США. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), проанализировавшем заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

14 января Лавров заявил, что любое будущее урегулирование войны РФ против Украины должно касаться "судьбы людей, проживающих в Крыму, Новороссии и Донбассе". Аналитики ISW отмечают, что термин "Новороссия" является вымышленной кремлевской конструкцией, которую Москва использует для обоснования претензий не только на временно оккупированные территории, но и на другие регионы Украины.

По оценке ISW, под "Новороссией" российские власти подразумевают не только Крым и четыре незаконно частично оккупированных области, но и Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Кремлевские чиновники годами называют Одессу "российским городом" и открыто говорят о ее включении в состав РФ.

"Упоминание Лаврова о Новороссии 14 января не является новым требованием, но является еще одним доказательством того, что требования России больше, чем те, что были изложены в первоначальном плане из 28 пунктов", — пишут аналитики Институт изучения войны.

В отчете указывается, что предложенный США мирный план предусматривал признание российской оккупации Крыма, Луганской и Донецкой областей, а также частей Запорожской и Херсонской областей, требуя от России уступить оккупированные территории за пределами этих пяти регионов, в частности в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.

В ISW считают, что риторика Лаврова — это попытка заранее повысить ставки накануне возможных контактов между представителями США и Владимиром Путиным. Как подытоживает Институт изучения войны, стратегическая цель Кремля остается неизменной и заключается в максимальном территориальном захвате Украины, а не в компромиссном завершении войны.

