Закончится ли война в 2026 году: какие шансы на мир и главные предпосылки

2026 год стал пятым годом полномасштабной войны России против Украины. На фоне затяжных боевых действий и сложных дипломатических контактов все чаще звучит вопрос, возможно ли окончание войны уже в этом году? Украинские политики и историки оценивают перспективы сдержанно, ведь без реальных гарантий безопасности мир будет оставаться призрачным.

Закончится ли война в 2026 году. Фото из открытых источников

Народный депутат и историк Владимир Вятрович подчеркивает, что 24 февраля только годовщина одного из этапов войны, ведь российская агрессия против Украины продолжается с 2014 года. По его словам, проходящие сейчас переговоры пока не демонстрируют ощутимых результатов.

По его словам, "главной целью этих переговоров есть сами переговоры", ведь украинская дипломатия пытается сохранить стратегический контакт с США во главе с Трампом. В то же время Вятрович не видит предпосылок для окончания войны в 2026 году, поскольку ключевым фактором остается позиция Владимира Путина, не демонстрирующего готовность к реальному компромиссу.

"Скорее всего, война и продлится в течение 2026 года. И очевидно, что нам украинцам нужно быть к тому готовыми", — прогнозирует Вятрович.

Похожего мнения придерживается народный депутат от партии "Батькивщина" Иван Крулько. Он напоминает, что война длится уже 12 лет и является одним из самых длинных вооруженных конфликтов в Европе. По его убеждению, даже возможное перемирие не будет означать устойчивый мир без системных гарантий безопасности.

По словам Крулька, ключевыми условиями для окончания войны являются мощные Вооруженные силы Украины и международные гарантии безопасности, прежде всего от стран НАТО и США. Как объясняет нардеп, без них существует риск повторного вторжения России в Украину. По его словам, вопрос гарантий безопасности остается центральным в отношении мирных переговоров для окончания войны.

"Эти гарантии нужно, чтобы Украина смогла вступить во все оборонные союзы мира, нарастить свои вооруженные силы, технику и т.д. Чтобы в результате ни один агрессор даже потенциальный не подумал нападать на страну", — указывает нардеп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Британии заявили о сигнале для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали об единственном условии, которое станет шагом к реальным переговорам для окончания войны.