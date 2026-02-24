Зеленский впервые показал свой бункер: как выглядит укрытие президента (ВИДЕО)

Рубрики
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский впервые открыл для публики подземный объект на Банковой, откуда руководил страной в критические дни полномасштабного вторжения России. По словам президента, именно там проходили первые международные разговоры после атаки РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в видеообращении по случаю годовщины полномасштабного вторжения России показал свой бункер. Президент прошел по коридорам укрытия и показал небольшой кабинет, где состоялись его переговоры с мировыми лидерами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский в интервью BBC упомянул, что первые два года вторжения жил в бункере. Тогда он обещал, что планирует в ближайшее время показать укрытие журналистам, объяснив это тем, что в бункер он спускается только во время воздушных тревог.
