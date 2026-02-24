Зеленский впервые показал свой бункер: как выглядит укрытие президента (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский впервые открыл для публики подземный объект на Банковой, откуда руководил страной в критические дни полномасштабного вторжения России. По словам президента, именно там проходили первые международные разговоры после атаки РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в видеообращении по случаю годовщины полномасштабного вторжения России показал свой бункер. Президент прошел по коридорам укрытия и показал небольшой кабинет, где состоялись его переговоры с мировыми лидерами.

"Этот кабинет, эта маленькая комната в бункере на Банковой, — здесь были первые мои разговоры с лидерами мира в начале войны. Я здесь говорил с президентом Байденом и именно здесь услышал: "Владимир, есть угроза, вам нужно срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь". И я здесь ответил, что мне нужно оружие, а не такси", — сказал Зеленский на видео из бункера.

Президент рассказал, что работал под землей, а затем поднимался вверх, чтобы записывать обращение к украинцам. Также Зеленский рассказал, что в этом бункере была его команда, правительство и проходили совещания с военными и звонки с лидерами мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский в интервью BBC упомянул, что первые два года вторжения жил в бункере. Тогда он обещал, что планирует в ближайшее время показать укрытие журналистам, объяснив это тем, что в бункер он спускается только во время воздушных тревог.

