"Это самый главный урок": Буданов сделал важное заявление о войне России против Украины

Slava Kot
В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину руководитель Офиса президента Кирилл Буданов обратился к украинцам с заявлением о главных итогах двенадцати лет войны. По его словам, ключевым уроком войны России против Украины стало единство общества.
Кирилл Буданов. Фото из открытых источников
Кирилл Буданов рассказал, что в феврале 2022 года Россия рассчитывала одержать скорую победу в войне против Украины. Однако государство выстояло, и, по словам бывшего главы ГУР, это произошло не только благодаря армии, но и благодаря сплоченности общества, работе институтов и выносливости экономики.
По словам Буданова, эти годы стали испытанием для каждого: от военных на передовой до гражданских в тылу. В то же время Украина смогла создать одну из самых боеспособных и технологичных армий мира и заручиться поддержкой международных партнеров.
Буданов подчеркнул, что украинцам не стоит питать иллюзий относительно намерений врага или надеяться на легкий путь к победе. Война продолжается, и она нуждается в ежедневном ощущении плеча рядом.
