"Это самый главный урок": Буданов сделал важное заявление о войне России против Украины

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину руководитель Офиса президента Кирилл Буданов обратился к украинцам с заявлением о главных итогах двенадцати лет войны. По его словам, ключевым уроком войны России против Украины стало единство общества.

Кирилл Буданов рассказал, что в феврале 2022 года Россия рассчитывала одержать скорую победу в войне против Украины. Однако государство выстояло, и, по словам бывшего главы ГУР, это произошло не только благодаря армии, но и благодаря сплоченности общества, работе институтов и выносливости экономики.

"Россия рассчитывала сломать нас через несколько дней. Но Украина выстояла. Все эти годы мы не имели достаточно времени на глубокое осмысление того, как война изменила нас как нацию, – нам просто было никогда, ведь мы должны были сражаться, должны защищать Украину", — говорится в заявлении Буданов.

По словам Буданова, эти годы стали испытанием для каждого: от военных на передовой до гражданских в тылу. В то же время Украина смогла создать одну из самых боеспособных и технологичных армий мира и заручиться поддержкой международных партнеров.

Буданов подчеркнул, что украинцам не стоит питать иллюзий относительно намерений врага или надеяться на легкий путь к победе. Война продолжается, и она нуждается в ежедневном ощущении плеча рядом.

"Это, пожалуй, самый главный урок российско-украинской войны: наша сила в единстве. Только вместе мы можем быть сильным государством в борьбе за независимость", — добавил Буданов.

