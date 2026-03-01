Буданов назвал украинские условия, которые приняла Россия на переговорах, но есть важный нюанс

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия согласилась на часть украинских требований по гарантиям безопасности. В частности, речь идет об условиях, которые Соединенные Штаты готовы предложить Киеву. Однако важный нюанс состоит в том, что позиция России может изменяться от раунда к раунду.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Политолог Владимир Фесенко в комментарии для "24 Канала" отметил, что украинская сторона хорошо отдает себе отчет в тактике российских переговорщиков, которые могут изменить свою позицию.

"Типичное поведение русских переговорщиков: сказать "да" на предыдущем раунде либо намекнуть, либо в общих чертах дать абстрактное согласие на определенную позицию. Уже в следующем раунде они говорят, что позиции скорректировали немного. Соглашаются на то, что отвечает их интересам, а часть компромисса, которая касается их уступок — отменяют", — рассказал Фесенко.

По его словам, россияне всегда ищут возможность сохранить свои интересы, избегая конкретных уступок. Кроме того, политолог отметил, что, несмотря на "слив" в медиа информаціи о предложении США, окончательные гарантии безопасности для Украины пока не подтверждены. Таким образом, согласование на словах не гарантирует, что Россия не изменит позиции в любой момент.

