Буданов назвал украинские условия, которые приняла Россия на переговорах, но есть важный нюанс
Буданов назвал украинские условия, которые приняла Россия на переговорах, но есть важный нюанс

Позиция Москвы может изменяться от раунда к раунду переговоров.

1 марта 2026, 16:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия согласилась на часть украинских требований по гарантиям безопасности. В частности, речь идет об условиях, которые Соединенные Штаты готовы предложить Киеву. Однако важный нюанс состоит в том, что позиция России может изменяться от раунда к раунду.

Буданов назвал украинские условия, которые приняла Россия на переговорах, но есть важный нюанс

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Политолог Владимир Фесенко в комментарии для "24 Канала" отметил, что украинская сторона хорошо отдает себе отчет в тактике российских переговорщиков, которые могут изменить свою позицию.

"Типичное поведение русских переговорщиков: сказать "да" на предыдущем раунде либо намекнуть, либо в общих чертах дать абстрактное согласие на определенную позицию. Уже в следующем раунде они говорят, что позиции скорректировали немного. Соглашаются на то, что отвечает их интересам, а часть компромисса, которая касается их уступок — отменяют", — рассказал Фесенко.

По его словам, россияне всегда ищут возможность сохранить свои интересы, избегая конкретных уступок. Кроме того, политолог отметил, что, несмотря на "слив" в медиа информаціи о предложении США, окончательные гарантии безопасности для Украины пока не подтверждены. Таким образом, согласование на словах не гарантирует, что Россия не изменит позиции в любой момент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов назвал условия, которые согласилась принять Россия. По его словам, это гарантии безопасности США. Также глава ОП рассказал о прогрессе в переговорах по вопросу контроля над демилитаризованной зоной.

Также "Комментарии" писали, что Буданов заявил о существовании графика для окончания войны в Украине.



Источник: https://24tv.ua/mirni-peregovori-politolog-rozpoviv-pro-te-yak-rosiyani-vedutt_n3019264
