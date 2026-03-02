logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія може вийти з переговорів: з'вилася реакція Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія може вийти з переговорів: з'вилася реакція Зеленського

Зеленський заявив, що Україна продовжить переговори щодо завершення війни.

2 березня 2026, 14:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість виходу Росії з тристоронніх переговорів за участю України та США. За його словами, перемовини спрямовані на досягнення конкретного результату, а саме завершення війни, тому їх необхідно продовжувати, навіть попри складнощі.

Росія може вийти з переговорів: з'вилася реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами відповів на питання про можливість виходу Росії з переговорів, якщо Україна не віддасть весь Донбас під контроль РФ. За словами президента, попри складність переговорів, вони стосуються миру в Україні, тому їх варто продовжувати.

"Ми проговорюємо можливості закінчення війни за столом переговорів, і просто сказати, мовляв, ми готові вийти — так кожна із трьох сторін може вийти. Але ми ж якимось чином втрьох збираємось для того, щоб отримати результат. Тому не треба нікого лякати. Треба продовжувати перемовини. Якщо хтось захоче вийти, що я можу сказати? Будемо шукати інші формати, як змусити Росію закінчити цю війну", — сказав президент.

Разом з тим Зеленський наголосив на незмінності української позиції щодо суверенітету та територіальної цілісності. Президент спростував припущення про можливі компроміси у форматі обміну частин прикордонних територій на весь Донбас. За словами Зеленського, такі сценарії не розглядаються на переговорах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи справді через війну в Ірані скасовано переговори з РФ. Президент пояснив ситуацію.

Також "Коментарі" писали, що очільник ОП Кирило Буданов назвав українські умови, які прийняла Росія на переговорах.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини