Росія може вийти з переговорів: з'вилася реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість виходу Росії з тристоронніх переговорів за участю України та США. За його словами, перемовини спрямовані на досягнення конкретного результату, а саме завершення війни, тому їх необхідно продовжувати, навіть попри складнощі.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами відповів на питання про можливість виходу Росії з переговорів, якщо Україна не віддасть весь Донбас під контроль РФ. За словами президента, попри складність переговорів, вони стосуються миру в Україні, тому їх варто продовжувати.

"Ми проговорюємо можливості закінчення війни за столом переговорів, і просто сказати, мовляв, ми готові вийти — так кожна із трьох сторін може вийти. Але ми ж якимось чином втрьох збираємось для того, щоб отримати результат. Тому не треба нікого лякати. Треба продовжувати перемовини. Якщо хтось захоче вийти, що я можу сказати? Будемо шукати інші формати, як змусити Росію закінчити цю війну", — сказав президент.

Разом з тим Зеленський наголосив на незмінності української позиції щодо суверенітету та територіальної цілісності. Президент спростував припущення про можливі компроміси у форматі обміну частин прикордонних територій на весь Донбас. За словами Зеленського, такі сценарії не розглядаються на переговорах.

