Чи справді через війну в Ірані скасовано переговори з РФ: заява Зеленського

Кравцев Сергей
Новий раунд переговорів України, Росії та США, який було заплановано в Абу-Дабі на початку березня, наразі ніхто не відмінив. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву у ході спілкування з представниками мас-медіа зробив президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
За його словами, поки що через бойові дії неможна підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі, але тим не менш ніхто зустріч не скасовував.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський заявив, що затвердив оновлені директиви для української делегації на переговорах з Росією. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, наголосивши, що Київ налаштовується на предметну розмову про мир та гарантії безпеки.
За словами глави держави, терміни та місце наступної зустрічі представників України, США та Росії будуть визначені з урахуванням безпекової ситуації, у тому числі на тлі загострення на Близькому Сході. Зеленський дав зрозуміти: дипломатичне вікно можливостей безпосередньо залежить від міжнародної ситуації.
Президент наголосив, що Росія має припинити агресію проти України та всієї Європи. Ключове завдання переговорної команди – досягти реальних гарантій безпеки та створити умови для вільного та безпечного життя громадян.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Зеленський відреагував на стрімку ескалацію на Близькому Сході, заявивши, що Україна надто добре розуміє наслідки терору, що стався від іранського режиму.