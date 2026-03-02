Чи справді через війну в Ірані скасовано переговори з РФ: заява Зеленського

Новий раунд переговорів України, Росії та США, який було заплановано в Абу-Дабі на початку березня, наразі ніхто не відмінив. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву у ході спілкування з представниками мас-медіа зробив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Оновленої інформації ніякої немає. Зустріч передбачалась в період з п'ятого по восьме... орієнтовно п'яте-шосте... березня. Зустріч планувалась в Абу-Дабі", — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, поки що через бойові дії неможна підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі, але тим не менш ніхто зустріч не скасовував.

"Зустріч повинна бути, вона для нас важлива, ми підтримуємо цю зустріч. І зустріч важлива, і результати важливі, і обмін дуже важливий", — додав глава держави.

За словами глави держави, терміни та місце наступної зустрічі представників України, США та Росії будуть визначені з урахуванням безпекової ситуації, у тому числі на тлі загострення на Близькому Сході. Зеленський дав зрозуміти: дипломатичне вікно можливостей безпосередньо залежить від міжнародної ситуації.

Президент наголосив, що Росія має припинити агресію проти України та всієї Європи. Ключове завдання переговорної команди – досягти реальних гарантій безпеки та створити умови для вільного та безпечного життя громадян.

