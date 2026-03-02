Действительно ли из-за войны в Иране отменены переговоры с РФ: заявление Зеленского

Новый раунд переговоров Украины, России и США, запланированный в Абу-Даби в начале марта, пока никто не отменил. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление в ходе общения с представителями масс-медиа сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Обновленной информации никакой нет. Встреча предполагалась в период с пятого по восьмое... ориентировочно пятое-шестое... марта. Встреча планировалась в Абу-Даби", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, пока из-за боевых действий нельзя подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но тем не менее никто встречу не отменял.

"Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен", — добавил глава государства.

