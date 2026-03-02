Россия может выйти из переговоров: появилась реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность выхода России из трехсторонних переговоров с участием Украины и США. По его словам, переговоры направлены на достижение конкретного результата, а именно на завершение войны, поэтому их необходимо продолжать, даже несмотря на сложности.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами ответил на вопрос о возможности выхода России из переговоров, если Украина не отдаст весь Донбасс под контроль РФ. По словам президента, несмотря на сложность переговоров, они касаются мира в Украине, поэтому их следует продолжать.

"Мы проговариваем возможности окончания войны за столом переговоров, и просто сказать, мол, мы готовы выйти – так каждая из трех сторон может выйти. Но мы каким-то образом втроем собираемся для того, чтобы получить результат. Потому не надо никого пугать. Надо продолжать переговоры. Если кто-нибудь захочет выйти, что я могу сказать? Будем искать другие форматы, как вынудить Россию закончить эту войну", — сказал президент.

Вместе с тем Зеленский отметил неизменность украинской позиции по суверенитету и территориальной целостности. Президент опроверг предположения о возможных компромиссах в формате обмена частей приграничных территорий на весь Донбасс. По словам Зеленского, подобные сценарии не рассматриваются на переговорах.

