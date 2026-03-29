Зеленский рассказал об ультиматуме России для окончании войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения по возможному выводу украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности США фактически повторяют ультиматум России. Об этом глава государства сказал в интервью NBC News, комментируя дискуссии о возможных путях завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью заявил, что предложения по выходу украинских войск из Донецкой области формально не подаются как прямое давление со стороны США. Однако президент уверяет, что сама логика таких идей ясна. По ее сути, Украина должна пойти на такие уступки, чтобы остановить Россию, после чего могут появиться гарантии безопасности от США.

Президент подчеркнул, что такой подход нельзя считать реальным путём к миру. По его мнению, это фактически повторение требований России, которая пытается заставить Украину уступить территории. Зеленский подчеркнул, что Украина не может согласиться с подобными условиями.

По словам Зеленского, США имеют достаточное влияние, чтобы изменить позицию Путина. Президент убежден, что американские политики, в том числе Дональд Трамп, могут усилить давление на Россию. Зеленский также отметил, что Москва продолжает войну не из-за собственной силы, а из-за недостаточного международного давления.

"Они остановятся. Но только если цена для них станет достаточно высокой", – сказал Зеленский в интервью.

