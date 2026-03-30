Зеленский сделал заявление о пасхальном перемирии: детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поддержать временное прекращение огня на период пасхальных праздников. Однако глава государства подчеркнул, что стратегической целью остается полное завершение войны.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время общения с журналистами получил вопрос, предложит ли Украина России временное перемирие на Пасху и какие международные гарантии потребуются, чтобы Москва не использовала эту паузу для укрепления своих позиций?

По его словам, Украина поддерживает любые форматы, которые могут сблизить мир, но не ценой государственной независимости.

"Мы поддерживаем любые форматы окончания войны, но когда ты не теряешь достоинство и независимость нашего государства. Мы готовы к прекращению огня в пасхальные праздники", — сказал президент.

Зеленский отметил, что настоящим приоритетом для Украины не краткосрочные паузы в боевых действиях, а окончательное окончание войны.

"Нормальные люди, уважающие жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней. Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом", — добавил президент.

По поводу риска, что Россия использует паузу для перегруппировки армии РФ, Зеленский выразил скепсис. По его словам, за несколько дней существенно изменить ситуацию на фронте невозможно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал новое заявление о мирных переговорах и назвал две страны.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили об "интересных" предложениях США для окончания войны в Украине.