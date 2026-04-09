Чи прийняв Путін великоднє перемир’я Зеленського: у Кремлі зробили заяву

У Кремлі заявили, що рішення щодо можливого тимчасового перемир’я на Великдень у війні проти України поки не ухвалене. Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського.

Путін не прийняв великоднє перемир'я Зеленського. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу відповів, що Путін наразі не приймав жодних рішень щодо припинення бойових дій на період святкування Великодня.

"На сьогодні жодних рішень верховний головнокомандувач не приймав", — сказав Пєсков.

Пропозиція щодо тимчасового великоднього перемир’я була озвучена Зеленським у кінці березня. Президент заявив, що Україна готова піти на припинення бойових дій на цей період, якщо Росія зробить аналогічні кроки. За його словами, навіть короткочасне припинення вогню могло б зменшити гуманітарні ризики та дати можливість цивільним відчути паузу у бойових діях.

Великдень в Україні у 2026 році відзначають 12 квітня.

Минулого року Путін сам оголосил великоднє перемир’я, яке мало діяти з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. Тоді у Кремлі заявляли, що очікують аналогічного кроку від України. Однак уже в день оголошеного перемир’я російські війська продовжували атаки. Зокрема, 19 квітня Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по території України.

