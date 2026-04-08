В МЗС України зробили заяву про великоднє перемир’я: деталі

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна підтверджує готовність до великоднього перемир’я з Росіє у період святкування Великодня. Крім того, Україна також згодна до припинення атак на енергетичну інфраструктуру, якщо на такі кроки піде Росія.

Україна підтверджує готовність до великоднього перемир'я. Фото з відкритих джерел

Георгій Тихий під час брифінгу в Києві пояснив позицію України щодо перемир’я на Великдень. За його словами, українська сторона залишається відкритою до тимчасового припинення вогню у період великодніх свят, але лише за умови взаємності з боку Росії.

"Ми підтверджуємо готовність України до великоднього перемир’я. Вона залишається в силі. І до енергетичного перемир’я. Якщо Росія припиняє удари, то і Україна готова дзеркально", – сказав Тихий.

У Міністерстві закордонних справ наголошують, що подібні домовленості можуть працювати навіть у складних міжнародних конфліктах. За словами речника, події на Близькому Сході демонструють, що тимчасові угоди про припинення бойових дій можливі навіть між сторонами з тривалими політичними протиріччями.

Президент Володимир Зеленський раніше озвучив пропозицію України щодо припинення вогню на Великдень. За його словами, така ідея залишається чинною, і відповідний сигнал був переданий Сполученим Штатам як одному з ключових міжнародних посередників. Однак у Кремлі відреагували на перемир’я на Великдень словами, що не побачили чіткої ініціативи у словах українського президента щодо такого перемир’я.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розповів, яку відповідь дала Росія на великоднє перемир’я.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський назвав умови для перемир'я з РФ після припинення вогню між США та Іраном.