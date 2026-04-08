Главная Новости Общество Война с Россией В МИД Украины сделали заявление о пасхальном перемирии: детали
НОВОСТИ

В МИД Украины сделали заявление о пасхальном перемирии: детали

МИД Украины заявил о готовности к пасхальному перемирию и прекращению атак на энергетическую инфраструктуру.

8 апреля 2026, 16:00
Slava Kot

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина подтверждает готовность к пасхальному перемирию с Россией в период празднования Пасхи. Кроме того, Украина также согласна с прекращением атак на энергетическую инфраструктуру, если на такие шаги пойдет Россия.

Украина подтверждает готовность к пасхальному перемирию.

Георгий Тихий во время брифинга в Киеве объяснил позицию Украины по поводу перемирия на Пасху. По его словам, украинская сторона остается открытой до временного прекращения огня в период пасхальных праздников, но только при условии взаимности со стороны России.

"Мы подтверждаем готовность Украины к пасхальному перемирию. Она остается в силе. И к энергетическому перемирию. Если Россия прекращает удары, то и Украина готова зеркально", – сказал Тихий.

В Министерстве иностранных дел отмечают, что подобные договоренности могут работать даже в сложных международных конфликтах. По словам спикера, события на Ближнем Востоке демонстрируют, что временные соглашения о прекращении боевых действий возможны даже между сторонами с длительными политическими противоречиями.

Президент Владимир Зеленский ранее озвучил предложение Украины о прекращении огня на Пасху. По его словам, такая идея остается в силе и сигнал был передан Соединенным Штатам как одному из ключевых международных посредников. Однако в Кремле отреагировали на перемирие на Пасху словами, что не увидили четкой инициативы в словах украинского президента относительно такого перемирия.

Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/1157670.html
