У Кремлі відреагували на заяву Зеленського про перемир’я на Великдень

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо можливості оголошення перемир’я на Великдень. За його словами, у Москві нібито не побачили чітко сформульованої ініціативи щодо такого кроку у війні Росії проти України.

Дмитро Пєсков під час брифінгу відповів на питання журналістів щодо перемир’я на Великдень. За словами представника Путіна, у заявах Зеленського Кремль не почув конкретної пропозиції щодо великоднього перемир’я.

"З тих заяв Зеленського, які ми читали, чітко сформульованої ініціативи про великоднє перемир'я ми не побачили. Він, як завжди, говорив про готовність і бажання піти на перемир'я, будь-яке, хоч пасхальне. Ось про що вів розмову президент Зеленський", — сказав Пєсков.

Речник Крмля додав, що, на думку російської сторони, саме Київ має ухвалити рішення, яке нібито дозволить "вийти на мир", а не лише на тимчасове припинення бойових дій.

"Зрозуміло, що київський режим відчайдушно потребує перемир'я, будь-якого перемир'я, тому що динаміка на фронтах свідчить про те, що російські війська — десь швидше, десь повільніше, але по всій лінії фронту просуваються вперед", — сказав Пєсков та додав, що Зеленський "може і має своєчасно ухвалити рішення".

У кінці Пєсков повторив слова Путіна та заявив, що "пізніше це рішення доведеться приймати більш дорогою ціною" для України.

