В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о перемирии на Пасху

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности объявления перемирия на Пасху. По его словам, в Москве якобы не увидели четко сформулированной инициативы по такому шагу в войне России против Украины.

Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопросы журналистов о перемирии на Пасху. По словам представителя Путина, в заявлениях Зеленского Кремль не услышал конкретного предложения о пасхальном перемирии.

"Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы о пасхальном перемирии мы не увидели. Он, как всегда, говорил о готовности и желании пойти на перемирие, любое, хоть пасхальное. Вот о чем вел разговор президент Зеленский", — сказал Песков.

Представитель Крмля добавил, что, по мнению российской стороны, именно Киев должен принять решение, которое якобы позволит "выйти на мир", а не только на временное прекращение боевых действий.

"Понятно, что киевский режим отчаянно нуждается в перемирии, в любом перемирии, потому что динамика на фронтах свидетельствует о том, что российские войска — где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед", — сказал Песков и добавил, что Зеленский "может и должен своевременно принять решение".

В конце Песков повторил слова Путина и заявил, что "позднее это решение придется принимать более дорогой ценой" для Украины.

