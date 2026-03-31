В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о перемирии на Пасху

Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности объявления перемирия на Пасху. По его словам, в Москве якобы не увидели четко сформулированной инициативы по такому шагу в войне России против Украины.
Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопросы журналистов о перемирии на Пасху. По словам представителя Путина, в заявлениях Зеленского Кремль не услышал конкретного предложения о пасхальном перемирии.
Представитель Крмля добавил, что, по мнению российской стороны, именно Киев должен принять решение, которое якобы позволит "выйти на мир", а не только на временное прекращение боевых действий.
В конце Песков повторил слова Путина и заявил, что "позднее это решение придется принимать более дорогой ценой" для Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Зеленского, который сказал, что Украина готова к прекращению огня на Пасху.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили об "интересных" предложениях США для окончания войны в Украине.