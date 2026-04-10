Зеленский интригующе отреагировал на объявление Путиным «пасхального перемирия»

Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "зеркальных шагах" в ответ на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "пасхальное перемирие". Соответствующее заявление украинский лидер сделал в соцсетях.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Стоит отметить, ранее в Кремле сообщили, что правитель РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", оно будет длиться полтора суток.
В Москве отметили, что перемирие объявляется с 16.00 по московскому времени 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский отреагировал на прекращение огня между США и Ираном, назвав это важнейшим шагом к деэскалации конфликта. По его словам, двухнедельное перемирие США и Ирана может стать примером для окончания войны в Украине, если Россия согласится прекратить боевые действия.
Владимир Зеленский заявил, что перемирие США и Ирана демонстрирует возможность прекращения боевых действий даже в сложных международных конфликтах, которые могут стать первым этапом на пути к мирным договоренностям.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле заявляли, что решение о возможном временном перемирии на Пасху в войне против Украины пока не принято. Об этом сообщил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского.