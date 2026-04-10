Зеленский интригующе отреагировал на объявление Путиным «пасхального перемирия»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "зеркальных шагах" в ответ на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "пасхальное перемирие". Соответствующее заявление украинский лидер сделал в соцсетях.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", – отметил президент.

Стоит отметить, ранее в Кремле сообщили, что правитель РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", оно будет длиться полтора суток.

В Москве отметили, что перемирие объявляется с 16.00 по московскому времени 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

"Решением верховного главнокомандующего Вооружённых сил Российской Федерации в связи с приближением православного праздника Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года", — говорится в сообщении.

