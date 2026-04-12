Кривавий Великдень: Генштаб опублікував першу статистику порушень режиму тиші

Попри оголошене великоднє перемир’я, бойові дії на фронті не припинилися. За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за перші години дії режиму тиші Росія порушила його сотні разів.

Росія порушила перемир'я на Великдень. Фото з відкритих джерел

Згідно з першим звітом Генштабу ЗСУ щодо великоднього перемир’я, Росія порушила його щонайменше 469 разів.

"Після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме: 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія") та 275 ударів fpv-дронами", — повідомили у Генштабі.

Українські військові також вказали, що загалом протягом доби відбулося 101 бойове зіткнення. Російські сили також здійснили 57 авіаударів, скинули 182 керовані авіабомби та використали тисячі дронів для атак по позиціях українських військових і населених пунктах.

Ідея великоднього перемир’я була раніше озвучена Володимиром Зеленським, який закликав припинити вогонь на час свят. Згодом Володимир Путін оголосив про тимчасовий режим тиші з 16:00 11 квітня по закінчення дня 12 квітня. Українська сторона заявила про готовність діяти дзеркально під час перемир’я на Великдень, але підкреслила, що оцінюватиме ситуацію за реальними діями противника.

У Києві неодноразово наголошували, що попередні "перемир’я" з боку Москви часто супроводжувалися продовженням атак. Минулого року, під час подібного великоднього перемир’я, Росія порушила його майже 3000 разів.

