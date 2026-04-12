Кровавая Пасха: Генштаб опубликовал первую статистику нарушений режима тишины

Несмотря на объявленное пасхальное перемирие, боевые действия на фронте не прекратились. По данным Генерального штаба ВСУ, только за первые часы действия режима тишины Россия нарушила его сотни раз.

Согласно первому отчету Генштаба ВСУ по поводу пасхального перемирия, Россия нарушила его по меньшей мере 469 раз.

"После 16:00 зафиксировано 469 случаев нарушений режима прекращения огня. А именно: 22 штурмовых действия противника, 153 обстрела, 19 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и 275 ударов fpv-дронами", — сообщили в пресс-службе.

Украинские военные также указали, что всего за сутки произошло 101 боевое столкновение. Российские силы также совершили 57 авиаударов, сбросили 182 управляемых авиабомба и использовали тысячи дронов для атак по позициям украинских военных и населенных пунктов.

Идея пасхального перемирия была ранее озвучена Владимиром Зеленским, призвавшим прекратить огонь на время праздников. Впоследствии Владимир Путин объявил о временном режиме тишины с 16:00 11 апреля по окончании дня 12 апреля. Украинская сторона заявила о готовности действовать зеркально во время перемирия на Пасху, но подчеркнула, что будет оценивать ситуацию по реальным действиям противника.

В Киеве неоднократно отмечали, что предыдущие "перемирия" со стороны Москвы часто сопровождались продолжением атак. В прошлом году, во время подобного пасхального перемирия Россия нарушила его почти 3000 раз.

