Перемир’я на Великдень: коли і де почне працювати тиша

Пропозиція президента України Володимира Зеленського великоднього перемир’я має шанс на реальне втілення. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у соціальній мережі Facebook.

"Пропозиція великоднього припинення, запропонована президентом України, має шанс на втілення в життя", — наголосив Сибіга.

Міністр відзначив, що українці заслуговують на святковий день без терору.

При цьому топ-дипломат застеріг від передчасної радості, адже треба ще подивитися, коли та де почне працювати тиша. Якщо Москва таки піде на перемир’я, то Київ відповість дзеркально, зазначив глава МЗС.

На його переконання, "тривале припинення вогню проторувало би шлях до справжньої дипломатії та завершення цієї війни, яку Росія ніколи не виграє і мусить нарешті закінчити".

"Переконані, що припинення вогню – це правильна стратегія для просування дипломатичних зусиль як на Близькому Сході, так і у випадку російської агресії проти України", — заявив Андрій Сибіга.

Також видання "Коментарі" повідомляло – глава Кремля Володимир Путін оголосив про тимчасове припинення вогню у війні проти України, приуроченому до православного Великодня. Як заявили у Кремлі, режим тиші має розпочатися 9 квітня о 16:00 за московським часом і триватиме до кінця наступного дня.

Згідно з розпорядженням, міністр оборони Андрій Білоусов та начальник Генштабу Валерій Герасимов отримали вказівку зупинити бойові дії на всіх напрямках. При цьому російським військам наказано залишатися у повній бойовій готовності у разі "провокацій".



