Перемирие на Пасху: когда и где начнет работать тишина
НОВОСТИ

Перемирие на Пасху: когда и где начнет работать тишина

Андрей Сибига высказался о перемирии на Пасху

10 апреля 2026, 09:50
Автор:
Кравцев Сергей

Предложение президента Украины Владимира Зеленского пасхального перемирия имеет шанс на реальное воплощение. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в социальной сети Facebook.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Предложение пасхального прекращения, предложенное президентом Украины, имеет шанс на претворение в жизнь", — подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что украинцы заслуживают праздничного дня без террора.

При этом топ-дипломат предостерег от преждевременной радости, ведь надо посмотреть, когда и где начнет работать тишина. Если Москва пойдет на перемирие, то Киев ответит зеркально, отметил глава МИД.

По его убеждению, "длительное прекращение огня продвигало бы путь к настоящей дипломатии и завершению этой войны, которую Россия никогда не выиграет и должна наконец закончить".

"Убеждены, что прекращение огня – это правильная стратегия для продвижения дипломатических усилий как на Ближнем Востоке, так и в случае российской агрессии против Украины", – заявил Андрей Сибига.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил об "зеркальных шагах" в ответ на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "Пасхальное перемирие". Соответствующее заявление украинский лидер сделал в соцсетях.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава Кремля Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в войне против Украины, приуроченном к православной Пасхе. Как заявили в Кремле, режим тишины должен начаться 9 апреля в 16:00 по московскому времени и продлится до конца следующего дня.

Согласно распоряжению, министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов получили указание остановить боевые действия по всем направлениям. При этом российским войскам предписано оставаться в полной боевой готовности в случае "провокаций".




