Великодне перемир'я чи гра Кремля: Путін готується до підступного кроку

Глава Кремля Володимир Путін оголосив про тимчасове припинення вогню у війні проти України, приуроченому до православного Великодня. Як заявили у Кремлі, режим тиші має розпочатися 9 квітня о 16:00 за московським часом і триватиме до кінця наступного дня.

Володимир Зеленський та Володимир Путін.

Згідно з розпорядженням, міністр оборони Андрій Білоусов та начальник Генштабу Валерій Герасимов отримали вказівку зупинити бойові дії на всіх напрямках. При цьому російським військам наказано залишатися у повній бойовій готовності у разі "провокацій".

У Москві заявили, що розраховують на дзеркальний крок із боку Києва. Проте реакція України залишається стриманою. Президент Володимир Зеленський раніше неодноразово закликав до великоднього перемир'я, але висловлював сумніви щодо щирості подібних ініціатив Кремля. За його словами, Росія вже демонструвала, що для неї немає нічого святого.

Скепсис підкріплюється досвідом минулого року, коли оголошене Москвою великоднє перемир'я супроводжувалося тисячами взаємних звинувачень у порушеннях. Тоді, за даними української сторони, обстріл не припинявся, а серед мирного населення були жертви.

На цьому тлі експерти зазначають, що навіть коротка пауза могла б дати військовим перепочинок в умовах постійних атак дронів. Однак перспективи тривалішого припинення вогню залишаються туманними – переговорний процес фактично зайшов у глухий кут.

Додаткове напруження створюють геополітичні чинники, включаючи загострення на Близькому Сході та зміну пріоритетів США при адміністрації Дональд Трамп. У Києві також стурбовані послабленням тиску санкцій на російську нафту, що може посилити військові можливості Москви.

Таким чином, оголошене перемир'я сприймається скоріше як тактичний крок, ніж реальний шанс на стійку деескалацію.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський інтригуюче відреагував на оголошення Путіним "Великоднього перемир'я".



