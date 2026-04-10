Пасхальное перемирие или игра Кремля: Путин готовится к коварному шагу

Глава Кремля Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в войне против Украины, приуроченном к православной Пасхе. Как заявили в Кремле, режим тишины должен начаться 9 апреля в 16:00 по московскому времени и продлиться до конца следующего дня.

Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Согласно распоряжению, министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов получили указание остановить боевые действия на всех направлениях. При этом российским войскам приказано оставаться в полной боевой готовности на случай "провокаций".

В Москве заявили, что рассчитывают на зеркальный шаг со стороны Киева. Однако реакция Украины остается сдержанной. Президент Владимир Зеленский ранее неоднократно призывал к пасхальному перемирию, но выражал сомнения в искренности подобных инициатив Кремля. По его словам, Россия уже демонстрировала, что для нее "нет ничего святого".

Скепсис подкрепляется опытом прошлого года, когда объявленное Москвой пасхальное перемирие сопровождалось тысячами взаимных обвинений в нарушениях. Тогда, по данным украинской стороны, обстрелы не прекращались, а среди мирного населения были жертвы.

На этом фоне эксперты отмечают, что даже краткая пауза могла бы дать военным передышку в условиях постоянных атак дронов. Однако перспективы более длительного прекращения огня остаются туманными – переговорный процесс фактически зашел в тупик.

Дополнительное напряжение создают геополитические факторы, включая обострение на Ближнем Востоке и изменение приоритетов США при администрации Дональд Трамп. В Киеве также обеспокоены ослаблением санкционного давления на российскую нефть, что может усилить военные возможности Москвы.

Таким образом, объявленное перемирие воспринимается скорее, как тактический шаг, чем реальный шанс на устойчивую деэскалацию.

